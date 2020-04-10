НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,56 гривен за евро, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 апреля установлен на таком уровне: 29,5606 гривен за евро (-0,0776 грн). При этом курс евро на 9 апреля составляет 29,6382 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 9 апреля 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 10 копеек до 29,96 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,19 - 9 апреля), продажи - 29,96 (29,86 - 9 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,69 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,65 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0576 грн). При этом курс доллара на 10 апреля составляет 27,2598 гривен за 1 доллар.