НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 30,08 гривен за евро, что на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 апреля установлен на таком уровне: 30,081 гривен за евро (-0,2426 грн). При этом курс евро на 2 апреля составляет 30,324 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 28 копеек до 30,53 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,70 (29,96 - 1 апреля), продажи - 30,53 (30,81 - 1 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 45 копеек до 29,81 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,75 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,59 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 апреля установлен на таком уровне: 27,5962 гривен за 1 доллар (-0,1576 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,7538 гривен за 1 доллар.