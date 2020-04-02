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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Экономика     02.04.2020 - 17:22
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 20 копеек, евро - на 45 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 2 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 21 копейку до 27,48 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 45 копеек до 29,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4800 грн/доллар, евро 29,7507 - 29,8158 грн/евро, российский рубль 0,3467 - 0,3477 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,4200

27,4800

EUR/UAH

29,7507

29,8158

RUB/UAH

0,3467

0,3477

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 1 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,6400 - 27,6900 грн/доллар, евро 30,2105 - 30,2624 грн/евро, российский рубль 0,3505 - 0,3514 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 2 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 27,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 28 копеек до 30,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,45 (27,52 - 1 апреля), продажи - 27,98 (28,08 - 1 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,70 (29,96 - 1 апреля), продажи - 30,53 (30,81 - 1 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,12 - 1 апреля), продажи 3,61 (3,62 - 1 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,59 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 апреля установлен на таком уровне: 27,5962 гривен за 1 доллар (-0,1576 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,7538 гривен за 1 доллар.

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Темы: Курс доллара
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