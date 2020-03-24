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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Экономика     24.03.2020 - 18:25
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2020 года установил курс евро на уровне 30,10 гривен за евро, что на 14 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 марта установлен на таком уровне: 30,1057 гривен за евро (-0,1406 грн). При этом курс евро на 24 марта составляет 30,2463 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 марта 2020 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 13 копеек до 30,43 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,48 (29,27 - 23 марта), продажи - 30,43 (30,30 - 23 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 35 копеек до 30,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,12 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 28,1126 гривен за 1 доллар.

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