НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшавла на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,10 гривень за євро, що на 14 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 березня встановлено на такому рівні: 30,1057 гривень за євро (-0,1406 грн). При цьому курс євро на 24 березня становить 30,2463 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 13 копійок до 30,43 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,48 (29,27 - 23 березня), продажу - 30,43 (30,30 - 23 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 35 копійок до 30,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,12 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 34 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,7728 гривень за 1 долар (-0,3398 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 28,1126 гривень за 1 долар.