Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 24 марта

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снижается, евро - растет

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 30,43 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,58 - 23 марта), продажи - 28,27 (28,37 - 23 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,48 (29,27 - 23 марта), продажи - 30,43 (30,30 - 23 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,09 (3,10 - 23 марта), продажи 3,64 (3,67 - 23 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 24 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 28 копеек до 30,14 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 марта справочный курс на уровне 27,81 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 марта (28,13 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,00 - 28,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ заметили спад ажиотажного спроса населения на валюту. На минувшей неделе, в среду и четверг, 18-19 марта, впервые с начала острой фазы коронавирусного кризиса жители Украины сдали в кассы банков больше валюты, чем купили.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.