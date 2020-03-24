Курс доллара на межбанке снова приблизился к психологической отметке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

К закрытию торгов курс вернулся к отметке в 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 24 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 34 копейки до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 35 копеек до 30,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9900 грн/доллар, евро 30,1200 - 30,1900 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3562 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9200 27,9900 EUR/UAH 30,1200 30,1900 RUB/UAH 0,3550 0,3562

Напомним, 23 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,5800 - 27,6500 грн/доллар, евро 29,7753 - 29,8481 грн/евро, российский рубль 0,3456 - 0,3467 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 30,43 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,58 - 23 марта), продажи - 28,27 (28,37 - 23 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,48 (29,27 - 23 марта), продажи - 30,43 (30,30 - 23 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,09 (3,10 - 23 марта), продажи 3,64 (3,67 - 23 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 28,1126 гривен за 1 доллар.