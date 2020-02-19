НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,48 гривен за евро, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 февраля установлен на таком уровне: 26,4862 гривен за евро (+0,0571 грн). При этом курс евро на 19 февраля составляет 26,4291 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 3 копейки до 26,59 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,27 - 18 февраля), продажи - 26,59 (26,62 - 18 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже не изменился - 26,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,40 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 24,5231 гривен за 1 доллар (+0,0800 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет 24,4431 гривен за 1 доллар.