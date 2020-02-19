НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 26,48 гривень за євро, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 лютого встановлено на такому рівні: 26,4862 гривень за євро (+0,0571 грн). При цьому курс євро на 19 лютого складає 26,4291 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 3 копійки до 26,59 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,27 - 18 лютого), продажу - 26,59 (26,62 - 18 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу не змінився - 26,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,40 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 лютого встановлено на такому рівні: 24,5231 гривень за 1 долар (+0,0800 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає 24,4431 гривень за 1 долар.