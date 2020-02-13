НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,58 гривен за евро, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 февраля установлен на таком уровне: 26,5872 гривен за евро (-0,1374 грн). При этом курс евро на 13 февраля составляет 26,7246 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 7 копеек до 26,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,45 (26,50 - 12 февраля), продажи - 26,80 (26,87 - 12 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 26,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,52 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 24,4795 гривен за 1 доллар (-0,0171 грн). При этом курс доллара на 13 февраля составляет 24,4966 гривен за 1 доллар.