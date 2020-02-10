НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,85 гривен за евро, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 февраля установлен на таком уровне: 26,9048 гривен за евро (-0,0530 грн). При этом курс евро на 10 февраля составляет 26,9048 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,64 (26,63 - 7 февраля), продажи - 27,00 (27,05 - 7 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 26,73 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,5188 гривен за 1 доллар (-0,0182 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет 24,5370 гривен за 1 доллар.