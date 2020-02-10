Курс доллара прекратил снижение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,50 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 27,00 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,40 (24,38 - 7 февраля), продажи - 24,59 (24,61 - 7 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,64 (26,63 - 7 февраля), продажи - 27,00 (27,05 - 7 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,59 - 7 февраля), продажи 3,91 (3,91 - 7 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-24,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 10 февраля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже не изменился - 24,53 гривен за доллар, курс в покупке - 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,85 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 7 февраля (24,52 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.