НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 27 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 27,04 гривень за євро, що на 27 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 лютого встановлено на такому рівні: 27,0435 гривень за євро (-0,2717 грн). При цьому курс євро на 6 лютого становить 27,3152 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро на продажу знизився на 26 копійок до 27,27 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,82 (27,14 - 5 лютого), продажу - 27,27 (27,53 - 5 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 27,03 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,01 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,57 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого встановлено на такому рівні: 24,5794 гривень за 1 долар (-0,2165 грн). При цьому курс долара на 6 лютого становить 24,7959 гривень за 1 долар.