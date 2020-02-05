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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы     05.02.2020 - 17:20
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 27,31 гривен за евро, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 февраля установлен на таком уровне: 27,3152 гривен за евро (-0,1404 грн). При этом курс евро на 5 февраля составляет 27,4556 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро в снизился на 16 копеек до 27,53 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,14 (27,29 - 4 февраля), продажи - 27,53 (27,69 - 4 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 27,16 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,13 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 февраля установлен на таком уровне: 24,7959 гривен за 1 доллар (-0,0564 грн). При этом курс доллара на 5 февраля составляет 24,8523 гривен за 1 доллар.

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