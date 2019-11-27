НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 2 копейки до 26,40 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 ноября установлен на таком уровне: 2640,4416 гривен за 100 евро (-2,4522 грн).

При этом курс евро на 27 ноября составляет 2642,8938 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,54 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,21 - 26 ноября), продажи - 26,54 (26,56 - 26 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже не изменился -26,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,40 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 29,98 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2398,4391 гривен за 100 долларов (+0,1689 гривен).