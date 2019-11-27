НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 26,40 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2640,4416 гривень за 100 євро (-2,4522 грн).

При цьому курс євро на 27 листопада становить 2642,8938 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,54 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,21 - 26 листопада), продажу - 26,54 (26,56 - 26 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу не змінився -26,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,40 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 29,98 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2398,4391 гривень за 100 доларів (+0,1689 гривень).