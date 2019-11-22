ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара продолжает снижаться

Новости » Финансы     22.11.2019 - 12:25
Курс доллара продолжает снижаться
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного подешевел на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,27 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,88 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 (24,10 - 21 ноября), продажи - 24,27 (24,29 - 21 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,55 - 21 ноября), продажи - 26,88 (26,92 - 21 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 21 ноября), продажи 3,83 (3,83 - 21 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,10-24,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара продолжает снижаться

Межбанк

Напомним, 22 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,21 грн/доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,83 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 ноября справочный курс на уровне 24,18 грн/доллар, понизив его по сравнению с 21 ноября (24,19). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков, до конца 2019 года на валютном рынке будет сохраняться тенденция к снижению курса доллара, а курс может опуститься ниже 24 гривен за доллар.

Курс доллара растет на открытии межбанка НБУ на 22 ноября повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь