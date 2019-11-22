Курс доллара продолжает снижаться

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар немного подешевел на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,27 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,88 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 (24,10 - 21 ноября), продажи - 24,27 (24,29 - 21 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,55 - 21 ноября), продажи - 26,88 (26,92 - 21 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 21 ноября), продажи 3,83 (3,83 - 21 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,10-24,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 22 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,21 грн/доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,83 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 ноября справочный курс на уровне 24,18 грн/доллар, понизив его по сравнению с 21 ноября (24,19). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков, до конца 2019 года на валютном рынке будет сохраняться тенденция к снижению курса доллара, а курс может опуститься ниже 24 гривен за доллар.