НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 2 копейки до 27,12 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 октября установлен на таком уровне: 2712,4169 гривны за 100 евро (-1,8964 грн).

При этом курс евро на 9 октября составляет 2714,3133 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 9 октября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 4 копейки до 27,49 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,00 - 8 октября), продажи - 27,49 (27,53 - 8 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,07 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,03 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 октября установлен на таком уровне: 2470,1001 гривен за 100 долларов (-0,602 гривен).