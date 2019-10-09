НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 10 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 27,12 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 жовтня встановлено на такому рівні: 2712,4169 гривні за 100 євро (-1,8964 грн).

При цьому курс євро на 9 жовтня становить 2714,3133 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 4 копійки до 27,49 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,96 (27,00 - 8 жовтня), продажу - 27,49 (27,53 - 8 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 27,07 гривень за євро. Курс покупки становить 27,03 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 10 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,1001 гривень за 100 доларів (-0,602 гривень).