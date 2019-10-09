ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    09.10.2019 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 9 октября 2019 года снизился на 10 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке до 24,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,6200 - 24,6600 грн/доллар, евро 27,0327 - 27,0766 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6200

24,6600

EUR/UAH

27,0327

27,0766

RUB/UAH

0,3788

0,3796

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 8 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,1362 - 27,1746 грн/евро, российский рубль 0,3785 - 0,3794 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 октября установлен на таком уровне: 2470,1001 гривен за 100 долларов (-0,602 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 9 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 25,02 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 27,49 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,69 (24,66 - 8 октября), продажи - 25,02 (25,04 - 8 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,00 - 8 октября), продажи - 27,49 (27,53 - 8 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 8 октября), продажи 3,87 (3,89 - 8 октября) грн за 10 рублей.

НБУ сохранил официальный курс доллара на прежнем уровне Курс доллара стабилизировался
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь