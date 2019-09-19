НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 4 копейки до 27,24 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 сентября установлен на таком уровне: 2724,4253 гривны за 100 евро (-2,3336 грн).

При этом курс евро на 19 сентября составляет 2726,7589 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 19 сентября 2019 года, на наличном рынке снизился на 6 копеек до 27,36 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,94 (27,03 - 18 сентября), продажи - 27,36 (27,42 - 18 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,18 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,15 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на таком уровне 2461,7559 гривен за 100 долларов (-5,2294 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 сентября - 2466,9853 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.