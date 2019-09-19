Курс доллара на межбанке продолжил падение

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 сентября 2019 года снизился на 9 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс в покупке - 24,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,18 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5500 - 24,5800 грн/доллар, евро 27,1547 - 27,1879 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5500 24,5800 EUR/UAH 27,1547 27,1879 RUB/UAH 0,3841 0,3847

Напомним, 18 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6500 - 24,6700 грн/доллар, евро 27,2604 - 27,2726 грн/евро, российский рубль 0,3829 - 0,3833 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на таком уровне 2461,7559 гривен за 100 долларов (-5,2294 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 сентября - 2466,9853 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 19 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 27,36 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,52 (24,59 - 18 сентября), продажи - 24,75 (24,81 - 18 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,94 (27,03 - 18 сентября), продажи - 27,36 (27,42 - 18 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,55 - 18 сентября), продажи 3,87 (3,88 - 18 сентября) грн за 10 рублей.