Курс доллара опустился до нового минимума с начала года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,60 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 27,36 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,52 (24,59 - 18 сентября), продажи - 24,75 (24,81 - 18 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,94 (27,03 - 18 сентября), продажи - 27,36 (27,42 - 18 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,55 - 18 сентября), продажи 3,87 (3,88 - 18 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-25,05 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,65 гривен за доллар, курс в покупке до 24,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,21 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,61 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 18 сентября (24,67). Таким образом, официальный курс на 19 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Аналитики считают, что прогноз курса гривны к доллару на уровне 28,2 грн/доллар, заложенный в проекте госбюджета на 2020 год, скорее всего, не будет реализован.