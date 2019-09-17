НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 2 копейки до 27,30 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 сентября установлен на таком уровне: 2730,536 гривны за 100 евро (-2,0019 грн).

При этом курс евро на 17 сентября составляет 2732,5379 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 сентября 2019 года, на наличном рынке снизился на 16 копеек до 27,43 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (27,14 - 16 сентября), продажи - 27,43 (27,59 - 16 сентября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,29 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне 2476,452 гривен за 100 долларов (-0,6923 гривен).