НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 12 копеек до 28,42 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 июля установлен на таком уровне: 2842,5158 гривны за 100 евро (-21,1294 грн).

При этом курс евро на 24 июля составляет 2863,6452 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 22 копейки до 28,83 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,05 - 28,70 (28,20 - 28,80 - 23 июля), продажи 28,70 - 29,20 (28,80 - 29,40 - 23 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,34 (28,51 - 23 июля), продажи - 28,83 (29,05 - 23 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 28,39 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,36 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,51 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июля установлен на таком уровне: 2551,63 гривен за 100 долларов (-11,3747 гривен).