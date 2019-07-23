НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 12 копеек до 28,63 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 июля установлен на таком уровне: 2863,6452 гривны за 100 евро (-12,2298 грн).

При этом курс евро на 23 июля составляет 2875,875 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 10 копеек до 29,05 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,20 - 28,80 (28,40 - 29,00 - 22 июля), продажи 28,80 - 29,40 (29,00 - 29,50 - 22 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,51 (28,65 - 22 июля), продажи - 29,05 (29,15 - 22 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 28,61 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,59 грн/евро.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов.