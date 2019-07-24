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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    24.07.2019 - 17:05
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 24 июля 2019 года снизился на 17 копеек до 26,47 гривен за доллар, курс в покупке до 25,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 28,39 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,4400 - 25,4700 грн/доллар, евро 28,3630 - 28,3939 грн/евро, российский рубль 0,4029 - 0,4035 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,4400      25,4700

EUR/UAH     28,3630      28,3939

RUB/UAH     0,4029        0,4035

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 23 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6200 - 25,6400 грн/доллар, евро 28,5970 - 28,6198 грн/евро, российский рубль 0,4054 - 0,4060 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,51 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июля установлен на таком уровне: 2551,63 гривен за 100 долларов (-11,3747  гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро снизились на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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