НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 13 копеек до 28,98 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 июля установлен на таком уровне: 2898,8385 гривны за 100 евро (-12,8988 грн).

При этом курс евро на 12 июля составляет 2911,7373 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 4 копейки до 29,40 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,65 - 29,15 (28,60 - 29,15 - 11 июля), продажи 29,15 - 29,65 (29,15 - 29,65 - 11 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,87 (28,87 - 11 июля), продажи - 29,40 (29,44 - 11 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 28,99 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,96 грн/евро.