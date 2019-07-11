НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 28 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 28 копеек до 29,11 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 июля установлен на таком уровне 2911,7373 гривны за 100 евро (+28,1441 грн).

При этом курс евро на 11 июля составляет 2883,5932 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 июля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 34 копейки до 29,44 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,60 - 29,15 (28,30 - 28,85 - 10 июля), продажи 29,15 - 29,65 (28,90 - 29,50 - 10 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,87 (28,58 - 10 июля), продажи - 29,44 (29,10 - 10 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,10 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,07 грн/евро.