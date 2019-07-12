Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июля 2019 года снизился на 8 копеек до 25,78 грн/доллар, курс в покупке до 25,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 28,99 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,7500 25,7800 грн/доллар, евро 29,0778 - 29,1176 грн/евро, российский рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7500 25,7800

EUR/UAH 28,9661 28,9973

RUB/UAH 0,4081 0,4087

Напомним, 11 июля 2019 года торги по доллару на межбанке по доллару закрылись в диапазоне 25,8300 - 25,8600 грн/доллар, евро 29,0768 - 29,1054 грн/евро, российский рубль 0,4104 - 0,4111 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,76 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 2576,0584 гривен за 100 долларов (-4,1253 гривен).