Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 4 копейки, евро на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,19 гривен за доллар, в покупке на 4 копейки до 25,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,64 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,85 - 26,05 (25,85 - 26,10 - 2 июля), продажи 26,05 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 2 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,96 (26,00 - 2 июля), продажи - 26,19 (26,23 - 2 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,50 - 2 июля), продажи 29,50 - 30,00 (29,50 - 30,00 - 2 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,30 - 2 июля), продажи - 29,64 (29,74 - 2 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,06 (2,50 - 4,05 - 2 июля), продажи - 4,06 - 5,00 (4,07 - 5,00 - 2 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,82 (3,82 - 2 июля), продажи 4,15 (4,18 - 2 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,0900 - 26,1100 грн/доллар, евро 29,4112 - 29,4259 грн/евро, российский рубль 0,4111 - 0,4109 грн/рубль.