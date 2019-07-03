НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 17 копеек до 29,41 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 июля установлен на таком уровне 2941,2439 гривны за 100 евро (-17,2486 грн).

При этом курс евро на 3 июля составляет 2958,4925 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 июля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 10 копеек до 29,64 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,50 - 2 июля), продажи 29,50 - 30,00 (29,50 - 30,00 - 2 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,30 - 2 июля), продажи - 29,64 (29,74 - 2 июля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился 27 копеек до 29,30 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,27 грн/евро.