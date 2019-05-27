НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 14 копеек до 29,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 мая установлен на таком уровне 2947,9499 гривны за 100 евро (-13,7837 грн).

При этом курс евро на 27 мая составляет 2961,7336 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 2 копейки до 29,71 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,90 - 29,45 (28,85 - 29,45 - 24 мая), продажи 29,45 - 30,00 (29,45 - 30,00 - 24 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,22 (29,27 - 24 мая), продажи - 29,71 (29,73 - 24 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,50 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,47 грн/евро.