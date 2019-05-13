НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 6 копеек до 29,36 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 мая установлен на таком уровне 2936,4311 гривны за 100 евро (-6,49 грн).

При этом курс евро на 13 мая составляет 2942,9211 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 3 копейки до 29,65 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,90 - 29,45 (28,90 - 29,55 - 11 мая), продажи 29,45 - 29,90 (29,55 - 29,95 - 11 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,18 (29,22 - 11 мая), продажи - 29,65 (29,68 - 11 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,43 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,40 грн/евро.