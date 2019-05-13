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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    13.05.2019 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 13 мая 2019 года снизился на 4 копейки до 26,15 грн/доллар, курс в покупке до 26,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1200 - 26,1500 грн/доллар, евро 29,4006 - 29,4318 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3996 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,1200      26,1500

EUR/UAH     29,4006      29,4318

RUB/UAH     0,3990        0,3996

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 10 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1600 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,4195 - 29,4532 грн/евро, российский рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,11 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 2611,3216 гривен за 100 долларов (-9,2671 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро снижаются на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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