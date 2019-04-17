НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 5 копеек до 30,15 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 апреля установлен на таком уровне: 3015,9629 гривны за 100 евро (-4,9905 грн).

При этом курс евро на 17 апреля составляет 3020,9534 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 1 копейку до 30,46 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,25 (29,80 - 30,20 - 16 апреля), продажи 30,30 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 16 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,01 (30,03 - 16 апреля), продажи - 30,46 (30,47 - 16 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,22 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,19 грн/евро.