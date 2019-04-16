НБУ снизил официальный курс евро

Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 13 копеек до 30,20 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 апреля установлен на таком уровне: 3020,9534 гривны за 100 евро (-12,085 грн).

При этом курс евро на 16 апреля составляет 3033,0384 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 5 копеек до 30,47 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,20 (29,80 - 30,30 - 15 апреля), продажи 30,30 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 15 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,03 (30,08 - 15 апреля), продажи - 30,47 (30,52 - 15 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,18 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,16 грн/евро.