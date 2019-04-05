НБУ снизил официальный курс евро

Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 25 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 25 копеек до 30,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 апреля установлен на таком уровне: 3006,9287 гривны за 100 евро(-24,6732 грн).

При этом курс евро на 5 апреля составляет 3031,6019 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 22 копейки до 30,40 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,70 - 30,20 (29,90 - 30,35 - 4 апреля), продажи 30,20 - 31,00 (30,40 - 31,00 - 4 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,93 (30,17 - 4 апреля), продажи - 30,40 (30,62 - 4 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 29,97 грн/евро. Курс покупки составляет 29,92 грн/евро.