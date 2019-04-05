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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    05.04.2019 - 17:52
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: колаж (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 25 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 25 копійок до 30,06 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 квітня встановлено на такому рівні: 3006,9287 гривні за 100 євро(-24,6732 грн).

При цьому курс євро на 5 квітня становить 3031,6019 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 22 копійки до 30,40 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,70 - 30,20 (29,90 - 30,35 - 4 квітня), продажу 30,20 - 31,00 (30,40 - 31,00 - 4 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,93 (30,17 - 4 квітня), продажу - 30,40 (30,62 - 4 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 27 копійок до 29,97 грн/євро. Курс покупки становить 29,92 грн/євро.

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