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НБУ понизил официальный курс евро

Новости » Финансы    04.04.2019 - 18:10
НБУ понизил официальный курс евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 13 копеек до 30,31 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 апреля установлен на таком уровне: 3031,6019 гривны за 100 евро (-13,1285 грн).

При этом курс евро на 4 апреля составляет 3044,7304 гривны за 100 евро.

НБУ понизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 6 копеек до 30,62 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,90 - 30,35 (29,90 - 30,40 - 3 апреля), продажи 30,40 - 31,00 (30,45 - 31,00 - 3 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,17 (30,19 - 3 апреля), продажи - 30,62 (30,68 - 3 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 30,14 грн/евро. Курс покупки составляет 30,10 грн/евро.

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