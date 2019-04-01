НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 1 копейку до 30,55 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 апреля установлен на таком уровне: 3055,1658 гривны за 100 евро (-1,7769 грн).

При этом курс евро на 1 апреля составляет 3056,9427 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 1 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 4 копейки до 30,87 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,05 - 30,75 (30,05 - 30,70 - 29 марта), продажи 30,70 - 31,10 (30,70 - 31,00 - 29 марта) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,40 (30,41 - 29 марта), продажи - 30,87 (30,83 - 29 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 30,37 грн/евро. Курс покупки составляет 30,31 грн/евро.