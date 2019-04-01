НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 1 копійку до 30,55 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 квітня встановлено на такому рівні: 3055,1658 гривні за 100 євро (-1,7769 грн).

При цьому курс євро на 1 квітня становить 3056,9427 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 4 копійки до 30,87 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,05 - 30,75 (30,05 - 30,70 - 29 березня), продажу 30,70 - 31,10 (30,70 - 31,00 - 29 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,40 (30,41 - 29 березня), продажу - 30,87 (30,83 - 29 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 30 копійок до 30,37 грн/євро. Курс покупки становить 30,31 грн/євро.