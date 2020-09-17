НБУ снизил официальный курс доллара впервые с начала месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне: 28,1127 гривен за 1 доллар (-0,0068 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,1195 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снижен впервые с 27 августа 2020 года.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,13 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 сентября справочный курс на уровне 28,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с 16 сентября (28,13 грн).