Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется возле уровня 28,10 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,13 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0850 - 28,1050 грн/доллар, евро 33,1094 - 33,1301 грн/евро, российский рубль 0,3734 - 0,3738 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0850 28,1050 EUR/UAH 33,1094 33,1301 RUB/UAH 0,3734 0,3738

Отметим, торги по доллару на межбанке 16 сентября 2020 года закрылись в диапазоне: 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 33,2161 - 33,2398 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, индекс девальвационных ожиданий украинцев в августе снизился на 4,9 п. - до значения 156,9.