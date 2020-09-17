НБУ знизив офіційний курс долара вперше з початку місяця

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 вересня встановлено на такому рівні: 28,1127 гривень за 1 долар (-0,0068 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить 28,1195 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижений вперше з 27 серпня 2020 року.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 17 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,10 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 33,13 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 вересня довідковий курс на рівні 28,10 грн/долар, знизивши його порівняно з 16 вересня (28,13 грн).