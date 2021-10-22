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НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года

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Украина, Пятница 22 октября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на уровне 26,20 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,08 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,2078 гривен за 1 доллар (-0,0062 грн). При этом курс доллара на 21 октября составляет 26,2078 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,49 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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