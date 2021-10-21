Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,49 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,1800 - 26,2000 грн/доллар, евро 30,4709 - 30,4941 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил минимум более чем за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,20 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.