НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта 2020 года

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября установлен на уровне 26,27 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,08 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,272 гривен за 1 доллар (-0,0636 грн). При этом курс доллара на 19 октября составляет 26,3356 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,29 гривен за доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,64 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.