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Межбанк открылся дальнейшим падением курса доллара

Новина українською →
Украина, Вторник 19 октября 2021 10:12
Межбанк открылся дальнейшим падением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,29 гривен за доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,64 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2700 - 26,2900 грн/доллар, евро 30,6045 - 30,6278 грн/евро, российский рубль 0,3704 - 0,3708 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим падением курса доллара

Напомним, торги по доллару 18 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3050 - 26,3250 грн/доллар, евро 30,5085- 30,5291 грн/евро, российский рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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