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НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года

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Украина, Пятница 08 октября 2021 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года Фото: курс доллара упал на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на уровне 26,33 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,08 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3314 гривен за 1 доллар (-0,0189 грн). При этом курс доллара на 7 октября составляет 26,3503 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,34 гривен за доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,47 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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